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Rekortmen kuş bu kez Mersin'de görüntülendi

Geçmişte yapılan araştırmalarda tek seferde 11 gün boyunca uçarak 12 bin kilometre yol kat eden kıyı çamurçulluğu kuşu Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Mersin Göksu Deltasında görüntülendi. Ülkemizde diğer kıyı kuşlarına nazaran daha nadir görülen bir tür olduğunu söyleyen Tüydeş, "Son yıllarda artan gözlemciler ile ülkemizde artık daha sık haberini aldığımız bir tür" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rekortmen kuş bu kez Mersinde görüntülendi
Kıyı çamurçulluğu kuşu

‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi çerçevesin Türkiye’nin dört bir yanında kuşlar başta olmak üzere yaban hayvanlarını görüntülen Alper Tüydeş son yaptığı rotada çeşitli kuş türlerini fotoğraflama imkânı buldu. Tüydeş’in rotası üzerinde bulunan Mersin Göksu Deltasında ise ülkemizde diğerlerine oranla daha nadir görülen ve geçmişte yapılan araştırmalarda tek seferde 11 gün boyunca gece gündüz aralıksız uçarak 12 bin kilometre yol kat eden kıyı çamurçulluğunu görüntüledi.

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Geçmişte ülkemiz için oldukça nadir bir tür iken bugün artan gözlemciler ile daha sık fark edildiğini belirten Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Tüydeş, “Bizde genelde bahar ve sonbahar göçlerinde görülür. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir. Uzun gagası ile kumdaki ve sudaki küçük canlılar, kabuklularla beslenir. Bu kuşun en ilginç yanlarından biri hiç durmadan günlerce uçabilmesidir. Geçmişte verici takılmış bir Kıyı Çamurçulluğu araştırmacılara gönderdiği bu rekor verilerle şaşırtmıştı herkesi. Alaska’dan Yeni Zelanda’ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı” dedi.

Bu kuşlarında pek çok sulak alanda yaşayan kuş gibi risk altında olduğunu belirten Tüydeş, “Kıyılarımız, sulak alanlarımız, bataklıklarımız maalesef artan şehirleşme telaşı içinde ilk gözden çıkardığımız alanlar. Hal böyle olunca bu kuşların ihtiyacı olan dinlenme alanları ortadan kalkıyor. Hele bir de böyle rekor uzunlukta mesafeler yol alan kuşların bu hayati öneme sahip duraklarını ortadan kaldırdıkça nesillerini tehlikeye atıyoruz. Bataklıklar, kıyılar da doğanın vazgeçilemez bir parçasıdır. Onları korumamız için bu da bir başka neden” diye konuştu.

Sergi aralıkta İstanbul’da

Doğaya Kanat Açtık projesi doğrultusunda Türkiye’yi kuzeyden güneye doğudan batıya dolaşan Tüydeş, bu zamana dek 310 farklı kuş türünü projeye çerçevesinde görüntüledi. Van’dan, Şanlıurfa’ya, Muğla’dan Rize’ye, Edirne’den Hatay’a gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleri İstanbul Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus’ta yine dijital sergi olarak sergilenecek.

Heyecanlandıran fotoğraflar: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 9
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Yeni gözlemlenen kül rengi yelkovan kuşu, göçmen kuşların sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nın bulunduğu Samandağ sahili açıklarında, kuş gözlemcileri Emin Yoğurtcuoğlu, Murat Bozdoğan ve Ahu İlbeyi tarafından görüntülendi.
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Kuş gözlemcisi Yoğurtcuoğlu, Türkiye'de kayıt altına alınan 494 kuş türünden 387'sinin Hatay'da bulunduğunu söyledi.
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Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğunu belirten Yoğurcuoğlu, \"O nedenle buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor.\" dedi.
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Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğunu belirten Yoğurcuoğlu, \"O nedenle buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor.\" dedi.
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Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın her mevsimde kuşların göç ettiği bir yer olduğunu ve bunun da beraberinde kuş türü çeşitliliğini getirdiğini kaydetti.
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Kül rengi yelkovan kuşunun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti:
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\"Kül rengi yelkovan kuşu sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor. Biz açıkçası Hatay'da ya da Türkiye'nin güney kıyılarında bu kuşu yıllardır arıyoruz. Birçok kuş gözlemcisi kül rengi yelkovanın çıkacağını düşünüyordu ama göremiyordu. Biz de 'niye göremiyoruz acaba' diye düşünüp çok zorlu şartlarda kıyıya yanaştığını düşünüyorduk. Çok ciddi fırtınalarda iç denizden kıyıya doğru sürüklenebileceğini düşünüyorduk. Biz de fırtınalı günlerde araziye çıkıp teleskoplarımızla açık denizi taramaya çalışıyorduk. Ne kadar zor olsa da bir türlü denk gelemiyorduk. Biz de bir farklılık olsun istedik ve ufak bir tekneyle biraz açığa doğru gittik. Yanımıza gelen ilk gelen kuş o oldu. O an çok heyecan vericiydi. Türkiye'nin 494. türü kül rengi yelkovan oldu. Eğer 6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız ve 500 tür demek bir ülke için çok iyi bir sayı.\"
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Yogurtcuoğlu, Hatay'da arkadaşlarıyla birlikte gözlem yaparak yeni kuş türlerini kayıt altına alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
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Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan da Hatay'da yaptığı kuş gözlemlerinde kısa süre önce yine okyanus türü olan çatal kuyruk martı ve şimdi de kül rengi yelkovan kuşunu fotoğraflamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Hatay'ın kuş gözlemcileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bozdoğan, \"Tespit ettiğimiz yeni kuş türleri buranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Art arda iki okyanus kuşu bu bölgede gözlemleniyor. Bunların ikisi de Türkiye'nin yeni kuş türü. Bu da buraların korunmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.\" diye konuştu.
Heyecanlandıran fotoğraflar: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Soyu azalmakta olan ve okyanuslarda yaşayan kül rengi yelkovan kuşu, Hatay'da görülen 494. kuş türü olarak kayıtlara girdi.


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