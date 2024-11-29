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Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem başladı artık zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem başladı artık zorunlu

09:0229/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
AA
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Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.
Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Taksilerde yeni dönem resmen başladı. Alınan karara göre taksilere acil durum butonu zorunluluğu getirildi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle söz konusu yönetmeliğin "Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat" bölümünde yer alan tabloya ekleme yapıldı.

Buna göre,
Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak.
Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

Yapılan kayıtların ne kadarının ve hangi şartlarda bir IP adresine otomatik olarak kopyalanması gerektiğine ilişkin hususlarda, mahallin taşıma şartları göz önünde bulundurularak ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonlarınca karar alınabilecek.

Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) erişimine hazır bulundurulacak.

Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi

Ayrıca, taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulacak.
Taksi ve taksi dolmuşlar için öngörülen araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı, ihtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren taşıtların tamamında veya belirlenenlerinde ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonları tarafından zorunlu tutulabilecek. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde uygulanmak üzere buna ilişkin karar alabilecek.

Söz konusu sistemlerin montajına dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge, taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek ve bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek.

Adı geçen teçhizatların belirli periyotlarda uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol, ilgili kurum tarafından yapılacak.

Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.


#değişiklik
#İçişleri Bakanlığı
#karayolları trafik yönetmeliği
#taksi

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