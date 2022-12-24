Restoran iskelesi çöktü dört kişi yaralandı: Bebek'te korkutan olay

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi’nde bir restoranın iskelesi müşteriler yemek yerken çöktü. Denize düşen 20’ye yakın vatandaş kurtarılırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bugün (dün) saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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