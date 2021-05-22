Rize Dernekler Federasyonu Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Rize Dernekler Federasyonu'ndan (RİDEF) yapılan yazılı açıklamada, dün bir televizyon programına katılan Ataklı'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olayları bahane ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.
Açıklamada, nefret suçu işlediği ileri sürülen Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
Neler olmuştu?
Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurmuştu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulunmuştu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.
Ataklı'nın yayında sarf ettiği sözler şu şekilde:
"AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya."