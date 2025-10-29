Rize'de 20 ev ayılar tarafından talan edildi

Olayların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekiplerin, hem ayıların zarar verdiği alanları tespit etmek hem de muhtemel yeni olayların önüne geçmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi.