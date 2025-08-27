Rus yüzücünün arkadaşı anlattı: Yarışa birlikte başladık ama...

Nikolai Svechnikov
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), un denizde kaybolması ile ilgili soruşturma sürüyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı tanıkların ifadesi alındı. Yüzme yarışması için İstanbul’a geldiklerini anlatan Aleksi Kazak yarışa birikte başladıklarını, bir süre yüzdüklerini ancak daha sonra geride kaldığını söyledi. Bitiş noktasına gelmediğini belirten Aleksi kazak "yarış günü alkol almadık" dedi.
Yüzme hocası olduğu belirtilen 29 yaşındaki Rus yüzücü
Nikolai Svechnikov
’u arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Beykoz Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında arama çalışmalarına devam ediyor.
Denizde aramalar sürerken, savcılık tanık ifadeleri olmaya başladı. Aleksi Kazak isimli yüzme hocası, yarışmaya katılmak amacıyla İstanbul’a geldiklerini anlattı. Yüzme hocası olan Kazak
"21 Ağustosta İstanbul’a geldik. Nikolai, Akka Suist isimli otelde başka arkadaşlarıyla kalıyordu. İki gün sonra test yüzüşü yapmak için çalışma yaptık"
dedi.
"Yarışa birlikte başladık"
Yarış noktasına 3 kişi ile birlikte gittiklerini belirten Kazak
"Bindiğimiz gemi bizi yarış noktasına getirdi. Saat 10:08 de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı."
dedi.
"Varış noktasına gelmedi"
Yüzme günü alkol almadıklarını belirten Kazak
"Yarış günü Alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik"
şeklide açıklama yaptı.
