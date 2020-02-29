Gündem Rusyadan İdlib açıklaması Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık
POLİTİKA

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ve Rusya heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir araya geldi.
Türkiye ve Rusya heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir araya geldi.

İdlib'de hava saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğimizin şehit olması üzerine Rusya ile gerilim sürerken, Rusya Dışişleri Bakanlığında bir açıklama geldi. Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda, tarafların Suriye'de terörizmle mücadelede gerilimi azaltma noktasında anlaşmaya vardıkları belirtildi.

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Yapılan açıklamada, "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti" diyen bakanlık ayrıca, her iki tarafın da BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam ederek sahadaki gerilimi azaltmaya, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıklarını teyit ettiklerinin altını çizdi.

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