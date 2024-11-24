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Saadet Partisi'nde koltuk değişimi: Yeni genel başkan Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi'nde koltuk değişimi: Yeni genel başkan Mahmut Arıkan oldu

20:1624/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
AA
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Saadet Partisinin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu.
Saadet Partisinin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu.

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823'ünü alan Arıkan, Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçildi.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mahmut Arıkan, Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği alanlarında çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.

Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi organizasyonların çeşitli etkinliklerinde görevler üstlendi.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (ortada), İstanbul Milletvekili Birol Aydın (sağda) ve Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan (solda) da katıldı.

#Mahmut Arıkan
#Saadet Partisi
#Kongre

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