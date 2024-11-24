Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.
Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.
Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.
1977 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mahmut Arıkan, Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği alanlarında çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.
Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi organizasyonların çeşitli etkinliklerinde görevler üstlendi.