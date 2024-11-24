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Saadet Partisi yeni genel başkanını seçiyor: İşte aday olan isimler

Saadet Partisi yeni genel başkanını seçiyor: İşte aday olan isimler

Lokman Özdemir
10:2824/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Mahmut Arıkan - Mustafa Kamalak - Birol Aydın
Mahmut Arıkan - Mustafa Kamalak - Birol Aydın

Saadet Partisi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 9. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlık dönemi sona ererken, liderlik koltuğu için üç isim yarışacak.

Saadet Partisi
9’uncu olağan kongresini 24 Kasım'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek

Partinin adayı Mahmut Arıkan


Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili
Mahmut Arıkan
’ı genel başkan adayı olarak belirledi.
Birol Aydın

3 isim yarışacak


Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Kongrede
Mahmut Arıkan, Birol Aydın
ve
Mustafa Kamalak
genel başkanlık için yarışacak.

Mahmut Arıkan


Bazı yollar trafiğe kapatılıyor


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, kentteki bazı yolların 24 Kasım sabah 07.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.


Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"24.11.2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00’den itibaren Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır"
ifadeleri yer aldı.

Mustafa Kamalak



#Saadet Partisi
#Ankara
#kongre

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