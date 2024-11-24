Saadet Partisi yeni genel başkanını seçiyor: İşte aday olan isimler

Mahmut Arıkan - Mustafa Kamalak - Birol Aydın
Saadet Partisi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 9. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlık dönemi sona ererken, liderlik koltuğu için üç isim yarışacak.
9’uncu olağan kongresini 24 Kasım'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek
Partinin adayı Mahmut Arıkan
Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili
’ı genel başkan adayı olarak belirledi.
Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Kongrede
Mahmut Arıkan, Birol Aydın
ve
genel başkanlık için yarışacak.
Bazı yollar trafiğe kapatılıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, kentteki bazı yolların 24 Kasım sabah 07.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"24.11.2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00’den itibaren Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır"
ifadeleri yer aldı.
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