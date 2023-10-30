Sadakataşı Gazze’ye yardımlarını sürdürüyor: 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Abluka altında olan Gazze’ye İsrail’in 7 Ekim’den itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşam durdu. Evlerin, ibadethane, okul ve hastanelerin bombalandığı Gazze’de Sadakataşı Filistinlilere düzenli olarak gıda kolisi, su ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in sivilleri bombaladığı Gazze’de 2,5 milyon insan acil yardım bekliyor. Sadakataşı Derneği olarak, Gazze halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla düzenli olarak gıda, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bugünde Han Yunus’ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Gazze’ye yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek.’’ İfadelerini kullandı.