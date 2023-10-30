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Sadakataşı Gazze’ye yardımlarını sürdürüyor: 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

İsrail’in sistematik katliamlar gerçekleştirdiği Gazze’ye Sadakataşı Derneği, yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek insani yardım çalışmaları kapsamında Han Yunus’ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

21:43 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği'nin Gazze'de gerçekleştirdiği insani yardım.

Sadakataşı Derneği'nin Gazze'de gerçekleştirdiği insani yardım.

Abluka altında olan Gazze’ye İsrail’in 7 Ekim’den itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşam durdu. Evlerin, ibadethane, okul ve hastanelerin bombalandığı Gazze’de Sadakataşı Filistinlilere düzenli olarak gıda kolisi, su ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.


Gazze’ye insani yardım



İsrail’in Gazze’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle yüzbinlerce insan Han Yunus’a göç etmiş durumda. Bölgede zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren 2 bin Filistinliye Sadakataşı tarafından sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.


Gazze’ye yardımlarımız sürecek



Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in sivilleri bombaladığı Gazze’de 2,5 milyon insan acil yardım bekliyor. Sadakataşı Derneği olarak, Gazze halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla düzenli olarak gıda, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bugünde Han Yunus’ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Gazze’ye yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek.’’ İfadelerini kullandı.


Gazze’ye destek olabilmek için;


Gazze’ye yardımlarınızı ulaştırabilmek için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililere ulaşabilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.


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#Filistin
#israil
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