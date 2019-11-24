Sadece öğrenci değillermiş

15 Temmuz ihanetine ilişkin muhalif isimlerin “Onlar sadece öğrenci” diyerek savunduğu harp okulu öğrencileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. FETÖ soruşturmalarında elde edilen yeni deliller, örgütün en çok önem verdiği harp okullarındaki kriptoların da deşifre edilmesine imkan sağlıyor. Darbe girişimine katılıp tutuksuz yargılanan 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 2 erle ilgili İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcı mütalaasını sundu.

TEK TEK DEŞİFRE OLDULAR

Hava Harp Okulu öğrencisi 11 sanık hakkında farklı başsavcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda tanıklık yapan mahrem imamlar da ifade verdi. Söz konusu 11 sanığın örgüte müzahir isimler olduğu mahrem imamlarca teşhis edildi. Mütalaada savcılığın mahkemeye sunduğu deliller arasında yer alan ifadelerden biri Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verildi. Onur Çevik isimli etkin pişmanlıktan yararlanan bir mahrem imam, davada yargılanan Enes Yel isimli Harp Okulu öğrencisini teşhis etti. Bir başka mahrem imam da aynı sanığın kod isminin “Musab” olduğunu söyledi. Örgütte “Bölge Lise Mesulu” olarak görev yapan Osman Yazıcı ise Yel’i Biga’da ışık evlerinden tanıdığını söyledi. Mütalaa ile mahkemeye sunulan yeni deliller arasında ayrıca 7 sanığın ankesörlü telefon üzerinden mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespiti de yer aldı. Bu rakamın, ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerle artacağı değerlendiriliyor.

70 HAVACIYA TUTUKLAMA KARARI

Savcılık, 70 sanığın ‘Anayasayı ihlal etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Haklarında yeni delil bulunan 11 sanık için de tutuklama kararı talep edildi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 6’sı için tutuklama kararı verirken, 64’ü hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. 2 erle ilgili adli kontrol tedbirinin devamına karar verilirken, duruşma 30 Aralık’a ertelendi.

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Özel seçilip işgale geldiler

Sanıkların Yalova’daki kışladan tam teçhizatlı çıkmasının olağan bir uygulama olmadığına dikkat çekilen mütalaada, rütbeli darbecilerin ilk etapta yanlarında götürdüğü şüphelilerin, kendilerine mutlak şekilde bağlı, emirlere riayet edecek kişiler oldukları vurgulandı. 15 Temmuz’da İstanbul’da TRT, Vodafone Arena, Digitürk, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Casper Plaza baskınlarında rol alan öğrencilerden bazıları ise darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri olan Boğaziçi Köprüsü’ne gitmeyi amaçlamıştı. Yolda vatandaşlar tarafından engellenen 8 havacı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne geçmişti.