Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada hayatını kaybetti

16:1313/01/2026, Salı
Bilecik’te faaliyet gösteren Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Aile, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için temas kurdu.

Akbulak, safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Ailenin, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Bilecik’e getirileceği bildirildi.

Çatışma sırasında iki Türk vatandaşının da can güvenliği nedeniyle Türk Büyükelçiliği'ne sığındığı iddia edildi.



