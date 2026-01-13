Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada hayatını kaybetti

Akbulak, safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Ailenin, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Bilecik’e getirileceği bildirildi.