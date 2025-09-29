Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak

00:1129/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli alımlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli alımlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında 18 bin kişilik ikinci aşama alım sürecinin başladığını duyurdu. Memişoğlu, alımların 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçiyi kapsayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımının ilk aşamasında 19 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.

Memişoğlu, ikinci aşamanın başladığını belirterek, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan, sözleşmeli personel alımı için tercihlerin ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacağını, sürekli işçi alımına ilişkin ilanların ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacağını kaydetti.

Memişoğlu, “Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



#Sağlık
#Personel
#Alım
#Sağlık Bakanı
#Kemal Memişoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım