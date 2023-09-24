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Sahil Güvenlik ekipleri 151 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 151 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muhammed Emre Kömürcü
21:48 . 24/09/2023 Pazar
AA
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botunun görevlendirildiği belirtildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik, Seferihisar ilçesi açıklarında 25, Foça ilçesi açıklarında 35, Dikili ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmeni de yakalayarak karaya çıkardı.



#İzmir
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik
26 dakika önce
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