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Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmeni yakaladı

00:5911/06/2025, Çarşamba
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir'in Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 5’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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