Sahte icra aramalarıyla vatandaşlar dolandırılıyor

Türkiye’de dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha da karmaşık ve profesyonel hale geliyor. Son dönemde cep telefonları üzerinden gerçekleşen yeni bir dolandırıcılık yöntemi vatandaşları mağdur etmeye başladı. Sahte “Anadolu Adliyesi 1. İcra Dairesi” aramalarıyla gerçekleştirilen bu dolandırıcılık, binlerce liralık zararlarla sonuçlanıyor.





CANLI GÖRÜŞMELERLE İLERLİYOR

Dolandırıcılık süreci önce kısa mesajla başlıyor. Vatandaşa atılan bir mesajda, Anadolu Adliyesi 1. İcra Dairesi tarafından arandığı ancak ulaşılamadığı belirtilerek, mesajda yer alan numaraları acilen araması isteniyor. Verilen numaralar ise genellikle 0531 ile başlıyor. Verilen numaraları arayan kişilerin otomatik bir sesli yanıt sistemine yönlendirilmesiyle devam ediyor. Sistem “Anadolu Adliyesi 1. İcra Dairesi” anonsu ile açılıyor ve ardından bir kadınla canlı görüşme başlatılıyor. Kadın, arayan kişiye borcu olup olmadığını sorguluyor, banka ya da KYK kredi ödemelerinin bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışıyor.





19 BİN 950 TL İSTİYORLAR

Bu tuzağa düşenler, borçları ya da ödemeleri hakkında bilgi verince dolandırıcı, dosyanın Kartal Anadolu Adliyesi’ne yönlendirildiğini söylüyor. Buradan sonra dolandırıcı, “850 TL’lik dosya kapatma ücretinin bir saat içinde ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde haciz işleminin devreye girerek borcun 42 bin TL’ye çıkacağını” belirterek kişileri korkutuyor. Ardından vatandaşlara online ödeme seçeneği sunuyorlar. Ancak bu seçenekte ödenmesi gereken miktar 19 bin 950 TL olarak belirtiliyor. Dolandırıcılar, “19 bin 100 TL’sinin iade edileceği” vaadiyle vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Telefondaki kadın, vatandaşın kişisel bilgilerini kullanarak karşı tarafın güvenini kazanmayı hedefliyor. Ancak dolandırıcılık anlaşıldığında telefon hemen kapatılıyor.



