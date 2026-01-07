Şaibeli kongrenin davası başladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik, görevlerinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Rıza Akpolat, İnan Güney ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş katıldı. Tutuksuz sanıklar arasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Uğur Gökdemir ve Niyazi Güneri ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, davaya konu ses kaydının duruşma salonunda dinletilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının itirazları da reddedildi ve ses kaydı salonda dinletildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Savunmasında konuşan İnan Güney, kongrede herhangi bir hilenin ispatlanmadığını belirterek, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydının tespit edilmediğini söyledi. Güney, tüm suçlamaları reddetti. Özgür Çelik ise ses kaydıyla ilgisinin olmadığını belirterek, beraat talep etti. Rıza Akpolat da savunmasında, iddianamede somut bir suçlama bulunmadığını öne sürerek, “İddianamenin tek doğru tarafı Özgür Çelik’i desteklemiş olmamdır” ifadesini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan sanıkların gelecek celsede dinlenmesine, dosyada bulunan eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Haziran’a erteledi.