Sakarya'da korkutan fabrika yangını: İki saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, Söğütlü OSB’de bulunan ambalaj, plastik geri dönüşüm fabrikasının bir kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıktı.

Kısa sürede geceyi aydınlatan alevler korku dolu anlara sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın bir kısmı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Alevlerin yükseldiği anlar ise havadan da görüntülendi. Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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FOTOĞRAF 15 Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı Hırsızlık için girdiği camide imamı üç yerinden bıçakladı Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Halil Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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