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SAKARYA

Sakarya'da korkutan fabrika yangını: İki saat sonra kontrol altına alındı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj, plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Sakaryada korkutan fabrika yangını: İki saat sonra kontrol altına alındı
Kısa sürede geceyi aydınlatan alevler korku dolu anlara sebep oldu

Yangın, Söğütlü OSB’de bulunan ambalaj, plastik geri dönüşüm fabrikasının bir kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıktı.

Kısa sürede geceyi aydınlatan alevler korku dolu anlara sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın bir kısmı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Alevlerin yükseldiği anlar ise havadan da görüntülendi. Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Hırsızlık için girdiği camide imamı üç yerinden bıçakladı
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.
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Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı.
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Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı.
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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Hırsızlık için girdiği camide imamı üç yerinden bıçakladı
Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Halil Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171'e yükseldi
FOTOĞRAF 20
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.
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Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından gönüllülerin ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam etti.
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Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığı, 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.
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Petropolis Belediyesi, sokakların temizlenmesi için başlatılan geniş çaplı çalışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
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Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.
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Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.
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Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.
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Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.
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Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171'e yükseldi
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kalan bölgedeki sel felaketi sonrası 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.


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