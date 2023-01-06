​Samsun trafiği yapay zeka ile yönetiliyor

1 milyon 400 bin insanın yaşadığı 415 bin aracın bulunduğu kentte trafiği yapay zeka ile yöneten Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle de ödül aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesinden beklentimizin üzerinde verim aldık. 110 kavşağın fiziki düzenlemelerini kendi ekiplerimizle çalışarak 4 ayda bitirdik. Bu bir rekordur” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, ASELSAN ile birlikte hayata geçirdiği ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’, çevreye uyumlu, fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artırdı. Türkiye’de bir ilke imza atarak 79 kavşağı adaptif olmak üzere 110 kavşağın yapısını değiştiren Büyükşehir Belediyesi, yerleştirilen kameralar ile kavşak kollarındaki araçları anlık olarak takip ederek yoğunluğa göre trafik ışıklarının sürelerini belirliyor.

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Devreye giren sistem sayesinde trafik yoğunluğunda da ciddi düşüş yaşandı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen ‘AUS Türkiye 5. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nde ödül alarak ne kadar başarılı bir sistem olduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka destekli sistem

Yapay zeka destekli sistemle yönetilen 1 milyon 400 bin insanın yaşadığı 415 bin üzerinde aracın bulunduğu kentte trafik sorun olmaktan çıkarılıyor. Atatürk Bulvarı, Doğu Çevre Yolu ve Samsun Ankara Devlet Karayolu üzerlerine 9 adet Değişken Mesaj Sistemi (VMS) yerleştirilerek sistemsel veri aktarımının altyapısı da hazırlandı.

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Karadeniz’in parlayan yıldızı Samsun’da sistemin devreye girmesiyle kavşaklar birbiriyle koordineli çalışırken bu sistem karbon gazı miktarı ve yakıt kullanımında düşüş yaşanmasını sağladı. Yapay zeka sayesinde 1 Aralık 2022 – 19 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sayımlarda yakıt tasarrufu 181 bin 345 litre, karbon gazı miktarı tasarrufu da yaklaşık 346 kilo olarak gerçekleşti.

Beklentinin üzerinde verim alındı

Samsun’un, bilgi, teknoloji ve yapay zekayı Türkiye’de en iyi ve en verimli kullanan Akıllı Şehir uygulamasına sahip il olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesinden beklentimizin üzerinde verim aldık. 110 kavşağın fiziki düzenlemelerini kendi ekiplerimizle çalışarak 4 ayda bitirdik. Bu bir rekordur” dedi.

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Sistemin devreye girmesiyle trafikte ciddi bir rahatlama olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun için bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Trafiğin daha hızlı aktığına daha güvenli hale geldiğine birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sistemin bir avantajı da karbon salınımının azalması, yakıt tasarrufu sağlaması. Sistemin devreye girmesiyle vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep olumlu. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha önemli” dedi.