Samsun’da odun yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Hayati Gün yönetimindeki 55 PP 464 plakalı odun yüklü kamyon, seyir halindeyken Çaltu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.