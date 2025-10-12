Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da odun yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Samsun’da odun yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

17:2712/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, kontrolden çıkan odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hayati Gün yönetimindeki 55 PP 464 plakalı odun yüklü kamyon, seyir halindeyken Çaltu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Gün’ün cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Samsun
#Vezirköprü
#Trafik Kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde? 12 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi