Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrildi: İşçi hayatını kaybetti

23:3424/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde bir un fabrikasında üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrilen işçi Hüseyin Torun (48) hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayan Torun’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrilen işçi Hüseyin Torun (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bafra OSB'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çuvalların altında kalarak ağır yaralanan Torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torun'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Torun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

#Samsun
#un çuvalı
#ölüm
