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Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor

OSB'lerin üretim hatları, deprem bölgeleri için gece gündüz çalışıyor. Sanayicilerin yardım koridoru; barınma, ısınma ve kişisel temizlik ihtiyaçlarına yoğunlaştı. 10 bine yakın jeneratörün büyük çoğunluğu dağıtılırken, 90 bini aşkın ısıtıcı da peyderpey ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:06 . 14/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
OSB'lerin üretim hatları, deprem bölgeleri için gece gündüz çalışıyor.

OSB'lerin üretim hatları, deprem bölgeleri için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye, depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Türk sanayicileri de afetzedelere yardımlar için bu seferberliğe ortak oldu. Sanayicilerin oluşturduğu yardım koridorunda, önem sırasına göre malzeme ve ekipmanlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerde, AFAD ve Türk Kızılay'ın ihtiyaç listeleri dikkate alınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda faaliyete geçirilen kriz merkezi, 24 saat esasıyla organize sanayi bölgeleri yönetimleri, sanayiciler ve KOBİ'lerden gelen yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

OSB’LER 7/24 MESAİDE

Kriz merkezi; çadır, konteyner gibi geçici barınma imkanı sağlayan malzemelerin bölgeye sevki için çalışmalar yürütüyor. Eksi 20 dereceyi bulan soğuklarda, afetzedeleri koruyacak kışlık uyku tulumları, bölgede kurulan depolar aracılığıyla, başta çadır-konteyner kentler olmak üzere diğer depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. Yine çadır ve konteyner üreticilerinden sağlanan ürünler bölgeye gönderiliyor. Depremzedeleri soğuktan korumak amacıyla elektrikli ısıtıcılar, jeneratör, battaniye, uyku tulumu gibi malzemelere olan ihtiyaçlar da karşılanıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile kriz masası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'ler, depremin ilk anlarından itibaren 7/24 esasına göre çalışmaya başladı.

10 BİN JENERATÖR 90 BİN ISITICI YOLLANDI

Temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, mobil prefabrik banyo ve tuvaletler de ilk günden itibaren afetten etkilenen bölgelere sevk edilmeye başlandı. Kriz masasının oluşturduğu yardım köprüsü, 7 günde birçok afet noktasına kritik önem taşıyan malzeme taşıdı. 10 bine yakın jeneratör ve sanayicilerden temin edilen 90 bini aşkın ısıtıcı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


#Deprem
#OSB
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
1 hour ago
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Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor
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