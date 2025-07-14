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Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil bakkal dükkanına daldı

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil bakkal dükkanına daldı

16:3914/07/2025, Pazartesi
IHA
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Kaza anı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza anı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil, bir bakkalın önündeki içecek dolaplarına çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak marketin önündeki içecek dolaplarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolaplar devrilirken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmayan kazada araçta ve dolaplarda maddi hasar oluştu.




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