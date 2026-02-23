Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da 14 milyon TL değerinde 40 milyon makaron ele geçirildi

Şanlıurfa’da 14 milyon TL değerinde 40 milyon makaron ele geçirildi

15:1723/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Makaronlara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Makaronlara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir işletmede piyasa değeri 14 milyon lira olan 40 milyon makaron ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde makaron ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.




#jandarma
#makaron
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİH 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, TOKİ İstabul kura isim listesi açıklandı mı?