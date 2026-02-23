Şanlıurfa’da 14 milyon TL değerinde 40 milyon makaron ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.