Şanlıurfa'da düğünlerde havaya ateş açan 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde düğünlerde havaya ateş edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Düğünlerde çekilen görüntü ve sosyal medyada paylaşılan videoları inceleyen ekipler, silahla ateş eden 5 kişiyi tespit etti.