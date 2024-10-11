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Şanlıurfa'da Togg alev almıştı: Şarj edildiği evde kaçak elektrik tespit edildi

Şanlıurfa'da Togg alev almıştı: Şarj edildiği evde kaçak elektrik tespit edildi

13:2911/10/2024, пятница
IHA
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Togg'un yandığı evde kaçak elektrik tespit edildi.
Togg'un yandığı evde kaçak elektrik tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde yanan Togg ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Togg'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.


4 Ekim Cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesi'nde bir TOGG, şarj edilirken yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını inceledi. Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG tarafından yapılan açıklamada,
"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
ifadelerine yer verilmişti.

Dicle Elektrik ekipleri evde kaçak elektrik tespit etti

Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.



#Togg
#Şanlıurfa
#Elektrik kaçağı

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