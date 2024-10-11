Şanlıurfa'da Togg alev almıştı: Şarj edildiği evde kaçak elektrik tespit edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde yanan Togg ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Togg'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.
4 Ekim Cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesi'nde bir TOGG, şarj edilirken yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını inceledi. Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.
Dicle Elektrik ekipleri evde kaçak elektrik tespit etti
Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.