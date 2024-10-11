Şanlıurfa'da Togg alev almıştı: Şarj edildiği evde kaçak elektrik tespit edildi

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni modeli TOGG T10F ilk olarak 2019 yılında T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtılmıştı. Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı. 600 km menzil sunan araç, 2025'te satışa çıkacak ve üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulacak. TOGG T10F özellikleri, fiyatı ve satış tarihi de araba tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, TOGG T10F ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Togg sedan modeli T10F özellikleri neler? İşte detaylar...