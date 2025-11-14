Şanlıurfa'da toz taşınımı alarmı: Görüş mesafesi düştü

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü.
Şanlıurfa’da etkili olan toz taşınımı, kent genelinde yaşamı zorlaştırıyor. Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran toz taşınımı, öğleden sonra daha da belirgin hale geldi.
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran toz taşınımı, öğleden sonra yoğunlaştı.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.
#Siverek
#Şanlıurfa
#toz taşınımı