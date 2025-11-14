Yeni Şafak
Şanlıurfa'da toz taşınımı alarmı: Görüş mesafesi düştü

17:1114/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
AA
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü.
Şanlıurfa’da etkili olan toz taşınımı, kent genelinde yaşamı zorlaştırıyor. Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran toz taşınımı, öğleden sonra daha da belirgin hale geldi.

Park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.




#Siverek
#Şanlıurfa
#toz taşınımı
