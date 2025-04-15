Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi: Babasını darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı...

Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi: Babasını darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı...

13:0315/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Rapçi Sansar Salvo'ya tutuklama talebi
Rapçi Sansar Salvo'ya tutuklama talebi

Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin can Arslan babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaşması üzerine bugün sabah saatlerinde “aile içi şiddet suçu” kapsamında gözaltına alınmıştı. Gelen son bilgiye göre, ünlü rapçi "basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.




#son dakika
#sansar salvo
#şiddet
#rapçi
#Ekin Can Arslan
#haberler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatil günleri