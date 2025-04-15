Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin can Arslan babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaşması üzerine bugün sabah saatlerinde “aile içi şiddet suçu” kapsamında gözaltına alınmıştı. Gelen son bilgiye göre, ünlü rapçi "basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.