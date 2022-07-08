Gündem Sarallar operasyonunda yeni gelişme Erdal Acar tutuklandı
3. SAYFA

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı
Erdal Acar

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 31 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

‘Sarallar’a operasyon: Çete lideri İlyas Saral dahil 117 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
‘Sarallar’a operasyon: Çete lideri İlyas Saral dahil 117 şüpheli gözaltında

Bugün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Sarallar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 30 zanlı adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Sarallar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 30 zanlı adliyeye sevk edildi

ERDAL ACAR TUTUKLANDI


Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı: İfade verecekler
GÜNDEM
Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı: İfade verecekler

Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni detaylar: Eğlence mekanına baskın kamerada
GÜNDEM
Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni detaylar: Eğlence mekanına baskın kamerada

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye 13 ilde iş zamanlı baskın: 117 kişi gözaltnda
OYNAT 01:55
Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye 13 ilde iş zamanlı baskın: 117 kişi gözaltnda
İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.
Bayram rekoru bekleniyor

Bayram rekoru bekleniyor

​İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 422 uçuş gerçekleşecek.
Abeye suikast

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

​Maaşlara yansıyacak: Resmi Gazete'de yayınlandı.

​PKK/YPG Türkiye'ye karşı güvenlik desteği bulamadı.

​Binlerce çiftçiye 181 milyon TL'lik destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.