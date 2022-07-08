Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı.
Soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 31 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bugün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
ERDAL ACAR TUTUKLANDI
Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.