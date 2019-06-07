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Şaşkın hırsızlar

Bartın’da Ramazan Bayramının birinci günü önce bir inşaat şantiyesinde bulunan kamyoneti, ardından da Ali B.’ye ait 3 olan ineği çalan hırsızlar Zonguldak’ta yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Hırsızlık, dolandırıcılık, istismar, sahtecilik, gasp ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranmaları olan V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklandı.
Hırsızlık, dolandırıcılık, istismar, sahtecilik, gasp ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranmaları olan V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklandı.

Bartın’da Ramazan Bayramının birinci günü önce bir inşaat şantiyesinde bulunan kamyoneti, ardından da Ali B.’ye ait 3 olan ineği çalan hırsızlar Zonguldak’ta yakalandı. İlginç hırsızlık olayları bayram namazı saatlerinde yaşandı. Hırsızlık yapmak için Zonguldak’tan Bartın’a gelen 2 şüpheli bayram namazından önce bir inşaat şantiyesinde bulunan kamyoneti düz kontak yöntemiyle çaldı. Hırsızlar daha sonra Ali B.’nin evinin bahçesinde otlayan 3 ineği kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Bayram namazından sonra eve dönen Ali B. ineklerini göremeyince polise başvurdu. Çalışma başlatan Bartın Asayiş polisi, komyonetin çalıntı olduğunu tespit etti.

Yapılan kamera çalışmasında hırsızların Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gittikleri tespit edildi. Çaycuma’daki bütün köyleri tek tek arayan polis önünde hırsızların çaldığı kamyonetin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.

Kamyonet ve inekleri çalan V.S ile İ.S., kendilerini gizleyen B.D. ve M.B.’nin evinde kıskıvrak yakalandı. Yolda polis ve jandarma uygulamalarına yakalanmak istemeyen hırsızların önden K.Y.’yi göndererek gözcülük yaptırdıkları belirlendi. Hırsızların çaldıkları 2 ineği 4 bin lira karşılığında sattığı ortaya çıkarken, ineklerden birini Zonguldak’a kaçarken yolda düşürdükleri öğrenildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, istismar, sahtecilik, gasp ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranmaları olan V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklandı.

  • Çalınan kamyonet ve inekler sahiplerine teslim edilirken, Zonguldak’ta yakalanan hırsızların çaldıkları kamyonetle Bartın’a getirildiği öğrenildi. Hırsızların yolda düşürdüğü inek ise jandarma ekiplerince bulunarak Ali B.’ye iade edildi.

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