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ANKARA

Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi: Seçmen göçüne 3 ay freni

Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Atama ve tayinler dışında seçimlerde vatandaşların son 1 yıl içerisinde kütüğünü değiştirmesi hükmü 3 aya indirilecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi: Seçmen göçüne 3 ay freni
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AK Parti ve MHP’nin hazırladığı seçim yasasında değişiklik içeren 15 maddelik kanun teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Özellikle yerel seçimlerde Anadolu’ya yaşanan seçmen akınına karşı düzenlemede rötuşa gidildi. Atama ve tayinler dışında seçimlerde vatandaşların son 1 yıl içerisinde kütüğünü değiştirmesi hükmü 3 aya indirildi.

  • Muhtarların seçilme yeterliliğine sahip olduğunu belgeme süresi de 30 günden 10 güne çekildi. TBMM Anayasa Komisyonu önceki gün AK Parti ve MHP’nin hazırladığı Seçim ve Siyasi Partiler Kanunlarında değişiklik öngören 15 maddelik teklifi görüştü. Değişiklik önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelecek.

BELGELENDİRME 10 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Komisyon görüşmelerinde iki maddede değişikliğe gidildi. Teklife göre ilk sırada yer alan muhtar adayının, seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 30 gün içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu. Verilen önerge ile bu süre 10 güne çekildi. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve en sonunda seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılacak.

  • Komisyonda, mahalli idareler genel seçimlerinde, atama ve tayinlerin dışında seçimlerde vatandaşların son 1 yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüğünün dikkate alınmasında da süre değişikliğine gidildi. Bu süre önerge ile 3 aya düşürüldü. Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor

KÜTÜK DÜZENLEMESİ GELDİ

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. Salt TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

500 BİN KİŞİ OY KULLANAMIYORDU

  • AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, “Her seçimde 400 bin ile 500 bin kişi havuzda oluyor. Askı süresi içerisinde müracaat ederse oy kullanabiliyor ama bunların geneli o y kullanamıyor. Biz buna bir çözüm getiriyoruz” diye konuştu. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine, resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.

İstanbul seçimleri tartışması

Komisyonda İstanbul seçimleri tartışması da yaşandı. AK Partili Ali İhsan Yavuz, “Ben, aslında, ‘Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu’ demedim ama ne dedim? Bakın, dedim ki hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin ne oldu da, nasıl oldu da 13 bine düştü? Aynı şey mi şimdi bu? Şimdi, size soruyorum: Yüzde 5’i sayıldığı hâlde 28 binden 13 bine düştüğüne göre… İtirazınız var mı, düştü değil mi? O zaman bir usulsüzlük ve bir hırsızlık var ortada” ifadelerini kullandı.

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