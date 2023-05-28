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Seçim sonuçlarını duyan gazeteciler CHP Genel Merkezi’ni terk etti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zafer ile çıkması CHP Genel Merkezi’ni sessizliğe bürüdü. CHP’de bulunan gazeteciler tabloya bakarak kesin sonuçların açıklanmasını bile beklemeden genel merkezi terk etti.

21:06 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Seçim sonuçlarını duyan gazeteciler CHP Genel Merkezi’ni terk etti

Seçim sonuçlarını duyan gazeteciler CHP Genel Merkezi’ni terk etti

CHP Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi sonrası sessizliğe gömüldü. Sonuçlara göre Erdoğan’ın önde ilerlemesi genel merkezde bulunan gazetecileri de etkiledi. Yüzlerin düştüğü CHP Genel Merkezi’nden gazeteciler bir bir ayrıldı.

"Zaten verecek haber kalmadı"

CHP Genel Merkezi’ndeki durumu TELE1 Kanalı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olmasından rahatsızlık duyanların yüzleri asıldı. Kanala canlı bağlanan TELE1 muhabiri, CHP Genel Merkezi’ndeki durumu “Zaten verecek haber kalmadı” sözleriyle özetledi.

"Gazeteciler CHP'yi boşaltmaya başladı"

TELE1 muhabiri, yayında gazetecilerin de CHP Genel Merkezi’ni terk ettiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Merkezi’nde önünde bir süredir derin bir sessizlik var hiç olmadığı kadar. Yani içeride de yüzlerin asık olduğunu söyleyebilirim. Suratlar düşük, herkes üzgün, derin düşüncelere kaplanmış ama verecek bir haber kalmadı zaten. Sonuçlar nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde sessizlik hakim. Gazeteciler yavaş yavaş CHP Genel Merkezi’ni boşaltmaya başladı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanmasından rahatsız oldular: Çok fena bir durum
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanmasından rahatsız oldular: Çok fena bir durum

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Halk TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olması programdaki yandaş gazetecileri rahatsız etti. Halk TV’nin yayınladığı ANKA verilerinde Erdoğan’ın yurt dışı oylarla öne geçmesinden rahatsız olan İsmail Küçükkaya, Emin Çapa ve Mehmet Tezkan gurbetçilerin oy kullanmasının yanlış olduğunu iddia etti. Yandaş gazeteci Tezkan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanmasını “Acı olan bana göre kötü olan bir şey var” sözleriyle ifade etti. Gurbetçilerin oranlarında Erdoğan’ın önde çıkmasından rahatsız olan Tezkan, yurt dışındaki Türklerin oy kullanmasını “çok fena bir durum” olarak niteledi. Tezkan, "Bizi yönetecek kişiyi turist olarak gelen insanlar belirliyor" sözleriyle gurbetçilerin oy kullanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.


#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
#TELE1
#CHP Genel Merkezi
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