Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde güvenlik güçlerine seslendi. "Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına, terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim, suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek evladımız yok."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Sözlerine, görevi başında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, hükümet olarak, güvenlik kuvvetlerinin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli her desteği sağladıklarını vurguladı. Geçen yıl envanterdeki araçların yenilenmesi çalışmasını başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, “Geçen sene jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak” dedi.
HUZUR VE EMNİYETİN TEMİNATISINIZ
Sokaklarda her polis ve jandarma ile onların varlığını simgeleyen araçların vatandaşa güven verdiğini vurgulayan Erdoğan, yeni araçların zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin başarılı şekilde ifasına yardımcı olacağını kaydetti. Güvenlik güçlerine “Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Sizler, aynı zamanda ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz” diye seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti: “Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan, yavaşlamadan, rotasından sapmadan devam etmesi gerekiyor.”
POLİS VİCDANI OLMAYANIN KARŞISINDA
“Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade, aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini arttırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna 'Kalplere ve zihinlere kazanma' diyoruz. Peki vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' Aynı durum jandarmamız ve sahil güvenliğimiz için de geçerlidir. Yani tüm emniyet birimlerimiz, hukuka uyan, kanunlara riayet eden vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. Hırsız, katil, zehir tüccarı, yankesici, başkasının canına ve malına kasteden vicdansızların ise tam karşısındadır.”
GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYIN
“İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim, suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifesidir. Kardeşlerim bu millet size güveniyor, biz sizlere güveniyoruz. Emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum.”
Ana muhalefet yıpratma savaşından vazgeçmeli
- Yolsuzluk dosyalarını perdelemek için ana muhalefetin güvenlik güçlerini asılsız iddialarla yaftaladığına dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti: “Sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de üç beş şuursuzun, üç beş hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Kimseye aldırmadan, kimseye kulak asmadan temsil görevinizi, vakur ve sağduyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum.”
Geçmişte vahim hatalar yapıldı
- Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa, az gayretle büyük mesafe alınır. Diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilirse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz” dedi. Geçmişte bazı kritik konularda bunun sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, “Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik” şeklinde konuştu. Şu an emniyet birimlerinin tamamına desteğin en üst seviyeye ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, bu olumlu iklimi güçlendirmekte kararlı olduklarını ifade etti.