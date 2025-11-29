Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayın

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa, az gayretle büyük mesafe alınır. Diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilirse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz” dedi. Geçmişte bazı kritik konularda bunun sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, “Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik” şeklinde konuştu. Şu an emniyet birimlerinin tamamına desteğin en üst seviyeye ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, bu olumlu iklimi güçlendirmekte kararlı olduklarını ifade etti.