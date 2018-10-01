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Bursa'da sağlık merkezinden Ömer Halisdemir tabelası indirildi

Şehit Halisdemir'e büyük saygısızlık

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuzun emsal isimlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin ismi görevli doktorlar tarafından değiştirildi. Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı.

Haber Merkezi IHA
Şehit Ömer Halisdemir isminin sağlık merkezinden indirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Şehit Ömer Halisdemir isminin sağlık merkezinden indirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuzun timsâl isimlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin isminin görevli doktorlar tarafından değiştirildiği iddiaları üzerine Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

  • Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alakalı doktorlar sessiz kaldı.

Hekim hakkında soruşturma açıldı

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tabelada "şehit" ifadesi bulunmadığını, bunun düzeltilmesi için tabelanın kısa süreliğine kaldırıldığını söyledi.

Kendilerine bunun için bilgi verilmediğini kaydeden yetkililer, sorumlu hekim hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.

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