Şehit Halisdemir'e büyük saygısızlık

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuzun timsâl isimlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin isminin görevli doktorlar tarafından değiştirildiği iddiaları üzerine Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
- Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alakalı doktorlar sessiz kaldı.
Hekim hakkında soruşturma açıldı
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tabelada "şehit" ifadesi bulunmadığını, bunun düzeltilmesi için tabelanın kısa süreliğine kaldırıldığını söyledi.
Kendilerine bunun için bilgi verilmediğini kaydeden yetkililer, sorumlu hekim hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.