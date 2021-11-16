Gündem Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğanın elinden aldı
YEREL GÜNDEM

Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' adlı festivalde ödül töreni de yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alıyor.

Gençlik Festivali çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Yarışmaya nüfusu 100 binin üzerinde olan 148 büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 projeyle katıldı.

Yarışma için milletvekili, akademisyen ve yerel yönetim uzmanlarından oluşan jüri heyeti belediyelerden gelen projeleri titizlikle inceleyerek ödül alan eserleri açıkladı. Giresun Belediyesi de ödüle layık görülen 9 il belediyesi ile birlikte yarışmada ödül kazandı.

Yarışmada hazırladıkları projeleriyle dereceye giren belediyelerin ödülleri ise düzenlenen törenle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

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​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
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CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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