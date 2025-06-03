Sevgi Mağazası bayram öncesi çocukların yüzünü güldürüyor

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, bir çocuğun ya da bir büyüğümüzün yüzünde tebessüme sebep olmak bizim için çok kıymetli. Sevgi Mağazamız sayesinde hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılıyor, aynı zamanda da dayanışma ruhu güçleniyor. Bu sosyal destek köprüsünü büyütmeye devam edeceğiz. Emeği geçen ve projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."