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Sevgi Mağazası bayram öncesi çocukların yüzünü güldürüyor

Sevgi Mağazası bayram öncesi çocukların yüzünü güldürüyor

18:233/06/2025, Salı
IHA
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Dilovası Belediyesi tarafından açılan Sevgi Mağazası bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.
Dilovası Belediyesi tarafından açılan Sevgi Mağazası bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Dilovası Belediyesi tarafından kurulan Sevgi Mağazası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kıyafet temin edebiliyorlar. Dilovası Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu proje ile bayram öncesi çocukların yüzü güldü.

Dilovası Belediyesi'nin Sevgi Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet desteği sunarak dayanışma ruhunu güçlendiriyor.


Dilovası Belediyesi'nin tamamen sıfır ürünlerden oluşan Sevgi Mağazası'nda kadın, erkek ve çocuklar için özel bölümler yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sevgi Mağazası, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Dilovası Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ekiplerince yapılan sosyal inceleme sonrasında belirleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu

Kıyafetler ücretsiz olarak temin ediliyor

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara belirli sürelerle yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz olarak temin edebiliyor. Mağaza, Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sevgi Mağazası
Konuya ilişkin konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu,
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, bir çocuğun ya da bir büyüğümüzün yüzünde tebessüme sebep olmak bizim için çok kıymetli. Sevgi Mağazamız sayesinde hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılıyor, aynı zamanda da dayanışma ruhu güçleniyor. Bu sosyal destek köprüsünü büyütmeye devam edeceğiz. Emeği geçen ve projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."
dedi.

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