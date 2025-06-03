Sevgi Mağazası bayram öncesi çocukların yüzünü güldürüyor

Dilovası Belediyesi tarafından kurulan Sevgi Mağazası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kıyafet temin edebiliyorlar. Dilovası Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu proje ile bayram öncesi çocukların yüzü güldü.
Dilovası Belediyesi'nin Sevgi Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet desteği sunarak dayanışma ruhunu güçlendiriyor.
Dilovası Belediyesi'nin tamamen sıfır ürünlerden oluşan Sevgi Mağazası'nda kadın, erkek ve çocuklar için özel bölümler yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sevgi Mağazası, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Dilovası Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ekiplerince yapılan sosyal inceleme sonrasında belirleniyor.
Kıyafetler ücretsiz olarak temin ediliyor
İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara belirli sürelerle yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz olarak temin edebiliyor. Mağaza, Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.