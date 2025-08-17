Yeni Şafak
Siirt'te hafif ticari araç devrildi: Dokuz kişi yaralandı

21:3717/08/2025, Pazar
AA
Sağlık durumu ağır olan 3 yaralı, hastaneye sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y.T. yönetimindeki 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan 3 yaralı, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


