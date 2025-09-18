Yeni Şafak
Siirt'te hafif ticari araç şarampole devrildi: İki kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç şarampole devrildi: İki kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı. Yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AV 117 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


