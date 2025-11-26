Yeni Şafak
Silahlı saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şahıs tutuklandı

16:1426/11/2025, Çarşamba
IHA
Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.
Samsun’un Atakum ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirdiği iddia edilen O.Y., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y.’ye (35) ait araca, H.K.T. (19) tarafından silahla ateş açıldı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka camı ile sol arka tamponunda mermi isabetleri tespit edildi.


Gözaltına alınan H.K.T.’nin, ifadesinde 190 bin TL karşılığında bu işi yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 7 gün önce tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


Öte yandan, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 gün önce adliyeye sevk edilen S.N.S. adlı genç kız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Silahlı saldırıyı azmettirdiği iddia edilen ve firarda bulunan O.Y. ise polis tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Y., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



#Samsun
#Atakum
#Silahlı saldırı
