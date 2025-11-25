Kızının katilinin bulunması isteyen acılı baba dolandırıldı

Samsun’da yaşayan ve 8 yıl önce evinin merdiveninde itilerek öldürüldüğünü iddia ettiği kızının ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada yardım arayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kendisini "Bu işi çözeriz" diyerek kandırdığı iddia edilen kişi tarafından dolandırılmak istenirken polisi arayıp zanlının yakalanmasını sağladı.

Mersin’de yaşayan, geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen ve tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine dönen H.Ö. (54), baba Tural’ın sosyal medyada yaptığı "Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?" paylaşımını görerek irtibata geçti. Zanlının, olayın çözümü için Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında bağlantıları olduğunu söylediği, bu iş için 250 bin liraya anlaştığı öğrenildi.