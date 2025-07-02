Silifke'de çıkan bahçe yangını havadan ve karadan müdahele ile söndürüldü

Yangın,ilçeye bağlı Kavak Mahallesi sınırlarında bir bahçede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi. Ormanlık alana yakın nokta olduğu için bölgede bulunan bir arazöz ve helikopter yangına yönlendirildi. Mahalle sakinleri ve arazözlü ekip karadan, helikopter ise havadan müdahale ederek yangını söndürdü.