Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil

Turhan, “Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor” dedi. “Bu trenlerde var mıydı sistem?” sorusuna Turhan, “Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem.” yanıtını verdi.

Kazanın güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Telsizler inceleniyor

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolcüsü kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizler incelemeye gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kazanın hemen ardından 3 savcı görevlendirildi. Savcılığın olay yeri incelemeleri gün boyu sürerken, ilk belirlemelere göre, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Öte yandan ilk gün 86 olarak açıklanan yaralı sayısının son yapılan tespitlerle 92 olduğu belirtildi.