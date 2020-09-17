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Gündem Şirin Payzın Saadetin oyu değil AK Partiden ne kadar götürdüğü önemli
POLİTİKA

Şirin Payzın: Saadet'in oyu değil AK Parti'den ne kadar götürdüğü önemli

Televizyon programcısı Şirin Payzın, sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Programında 'iktidarı çok zorlayacak' Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacağını söyleyen Payzın "Saadet Partisi'nin oyunun yüzde 1 olması değil, AK Parti'den ne kadar götürdüğü önemli" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Televizyon Programcısı Şirin Payzın açıklama yaptı.
Televizyon Programcısı Şirin Payzın açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Program öncesi Şirin Payzın, sosyal medya hesabından Karamollaoğlu'nu ağırlayacağını açıkladı.

Payzın'ın tweeti şöyle:

"SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE KONUŞUYORUM BU AKŞAM .

Neden? Çünkü İktidarı en çok zorlayacak parti .. Saadet tabanın oylarından çok korkuyorlar . Kilit partilerde Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20:00 de"

  • Bu tweetin üzerine bir vatandaş "Şirin hanım , SP nin oy oranı kaç , son 5 seçime bakın yeter , nesini zorlayacak ! Aldığı % 1 oyla mı !" diye yorum yaptı.

Bu açıklamanın üzerine Payzın, açık açık şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü 50+1 gerekiyor İktidara.. Başkanlık sistemi !oyunun ne kadar olduğu önemli değil AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli."

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