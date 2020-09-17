Şirin Payzın: Saadet'in oyu değil AK Parti'den ne kadar götürdüğü önemli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Program öncesi Şirin Payzın, sosyal medya hesabından Karamollaoğlu'nu ağırlayacağını açıkladı.

Payzın'ın tweeti şöyle:

"SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE KONUŞUYORUM BU AKŞAM .

Neden? Çünkü İktidarı en çok zorlayacak parti .. Saadet tabanın oylarından çok korkuyorlar . Kilit partilerde Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20:00 de"

Bu tweetin üzerine bir vatandaş "Şirin hanım , SP nin oy oranı kaç , son 5 seçime bakın yeter , nesini zorlayacak ! Aldığı % 1 oyla mı !" diye yorum yaptı.

SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE KONUŞUYORUM BU AKŞAM .

Neden? Çünkü İktidarı en çok zorlayacak parti .. Saadet tabanın oylarından çok korkuyorlar . Kilit partilerde Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20:00 de pic.twitter.com/pQX1WSZCXk — Sirin Payzin (@siring) September 16, 2020

Bu açıklamanın üzerine Payzın, açık açık şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü 50+1 gerekiyor İktidara.. Başkanlık sistemi !oyunun ne kadar olduğu önemli değil AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli."

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OYNAT 00,34 Payzın böyle duyurdu: Barış olsun diyen akademisyenler tutuklandı CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında, yayın sırasında malum bildiriye imza atan 'Sözde' akademisyenlerden 3'ünün tutuklandığı bilgisi geldi. Payzın tutuklanan akademisyenleri "Barış olsun diyen akademisyenler" olarak niteledi.

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