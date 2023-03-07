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Sirkeci'de tramvay yine aynı yerde raydan çıktı

Eminönü'nden Sirkeci istikametine giden tramvay öğle saatlerinde raydan çıkmıştı. Aynı yerde tramvay aracı yeniden raydan çıktı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, seferlerde aksama yaşanıyor.

19:14 . 7/03/2023 Tuesday
DHA
Sirkeci'de tramvay yine aynı yerde raydan çıktı.

Sirkeci'de tramvay yine aynı yerde raydan çıktı.

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü'nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 14.45 sıralarında raydan çıkarak iki rayın arasındaki elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.



Aynı yerde yerde yeniden raydan çıktı

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü'nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 17.30 sıralarında aynı noktada yeniden raydan çıktı. Kataner direğine çarpan tramvayın düzeltilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

#Sirkeci
#Tramvay
#Ray
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Sirkeci'de tramvay yine aynı yerde raydan çıktı
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