Şırnak’ta şehit çocuklarına doğum günü kutlaması

"Bugün şehit ailelerimizin çocuklarının bir nebze olsun bizlerle birlikte morallerini gelmesi, daha iyi hayat şartlarını, onları sağlanması amacıyla yaş günü olan çocuklarımıza bir yaş günü kutlaması yaptık. Aslında çocuklarımızın yaş günlerini sürpriz olarak evlerinde kutluyorduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bu projeyi bir yıldır sürdürüyor. Ama bugün biz de katılmak istedik, onlarla birlikte olmak istedik, onların bu sevinçleri paylaşmak istedik. Bu çerçevede çocuklarımızı bir yaş günü düzenledik. Ben çocuklarımızın yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum, okullarında başarılar diliyorum. Onlar bizim evladımız. Her zaman biz onlar babasıyız, belediye başkanımız her zaman kucaklıyor, Paşanın her zaman onlara aileleri birlikte her zaman yanlarındayız. Böyle bu güzel bir günde de onlarla birlikte olmak istedik. Ben çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzurlu diyorum. Şırnaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar"