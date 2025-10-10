Şırnak’ta şehit çocuklarına doğum günü kutlaması

Şırnak Polis Evi'nde şehit çocuklarına doğum günü partisi düzenlendi
Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit çocuklarına doğum günü partisi düzenlendi. Etkinliğe katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Onlar bizim emanetimiz ve bizim evlatlarımız. Bu çocukları mutlu etmek inanın bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.
Şırnak’ta vatan uğruna şehit düşen öğretmen, asker, polis ve güvenlik korucularının çocukları için unutulmaz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit çocukları için Şırnak Polis Evinde toplu doğum günü programı gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici, etkinlikte yaptığı konuşmada Şırnak’ın her karış toprağında kahramanlık hikayeleri olduğunu belirtti. Vali Ekici,
"Şırnak hepimizin bildiği üzere bir şehitler ve gaziler diyarı. Geçmiş dönemde yaşadığımız karanlık dönemde buraya göreve gelmiş birçok öğretmenimiz, polisimiz, askerimiz şehit olurken bu arada bin 17 tane de Şırnaklı hemşerimiz hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olmuştur. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır"
dedi.
Vali Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında çocukların doğum günlerinin bir yıldır düzenli olarak kutlandığını hatırlatarak,
"Bugün şehit ailelerimizin çocuklarının bir nebze olsun bizlerle birlikte morallerini gelmesi, daha iyi hayat şartlarını, onları sağlanması amacıyla yaş günü olan çocuklarımıza bir yaş günü kutlaması yaptık. Aslında çocuklarımızın yaş günlerini sürpriz olarak evlerinde kutluyorduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bu projeyi bir yıldır sürdürüyor. Ama bugün biz de katılmak istedik, onlarla birlikte olmak istedik, onların bu sevinçleri paylaşmak istedik. Bu çerçevede çocuklarımızı bir yaş günü düzenledik. Ben çocuklarımızın yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum, okullarında başarılar diliyorum. Onlar bizim evladımız. Her zaman biz onlar babasıyız, belediye başkanımız her zaman kucaklıyor, Paşanın her zaman onlara aileleri birlikte her zaman yanlarındayız. Böyle bu güzel bir günde de onlarla birlikte olmak istedik. Ben çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzurlu diyorum. Şırnaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar"
diye konuştu.
"Onlar bizim evladımız"
Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise şehit çocuklarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Başkan Yarka,
"Şırnak’ta, güven ve huzur ortamını sağlamak için mücadele eden bu ülke için, Şırnak’ta yine bir müdafaa için şehit olan polis, asker, jandarma ve kahraman korucularımız var. Şırnak’ta şehit olan kardeşlerimizin şu anda evlatlarıyla beraberiz. Onlar bizim emanetimiz ve bizim evlatlarımız. Bu çocukları mutlu etmek inanın bizim görevimiz. Onlar sahipsiz değiller. Onlar bizim evladımız, torunumuz ve Şırnak Belediye Başkanı olarak da her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Onların eksiklikleri bizim eksikliklerimiz olarak sayıyoruz. Ben bugün çok huzurluyum, çok mutluyum ve inşallah devamlı onlarla beraber gürültü günlerinde yanlarında olacağız. Ben tekrar doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Mutlu olsun diyorum"
şeklinde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, projenin
"2025 Aile Yılı"
kapsamında sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
"2025 Aile yılı münasebetiyle ilimiz Şırnak’ta birçok projeyi hayata geçir. Zira bu projelerin içerisinde en çok sevdiğimiz, en çok değer verdiğimiz, kıymetli şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarının yıl dönümlerinde kutlamak. Bu proje kapsamında Valiliğimizin himayelerinde biz bu yıl köylerde, beldelerde, ilçelerde kutlama yapıyorduk. Ancak bugün şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı polis evinden kutlamayı düşündük. Bu yıl birçok çocuğumuzun doğum gününü kutladık. Bunların içerisinde en hoşumuza giden ve bu toplu kurtarma oldu. Ben tekrar bizlere emaneti olan şehitlerimiz bize emaneti olan bu değerli çocuklarımızın yeni yaşlarında mutluluklar diliyorum."
Kutlamada, 2023 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde aracı ile seyir halindeyken Sur Mahallesi’nde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in oğlu Hasan Erdem de doğum gününü kutladı. Küçük Hasan,
"Ben 10 yaşına girdim. Valiler benim doğum günümü kutladı. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim"
sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı.
Düzenlenen programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Müftüsü Orhan Örnek, Şehit ve Gazi aileleri ile şehit çocukları katıldı.
Program, çocukların doğum günü pastalarını kesmesi, hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
