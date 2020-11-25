Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şişlide hırsızlık Dışarıdaki taksicilere silah çektiler
İSTANBUL

Şişli'de hırsızlık: Dışarıdaki taksicilere silah çektiler

Şişli'de minibüs ile bir markete gelen silahlı ve maskeli şüpheliler marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin liralık sigara çaldı. Hırsızlar dışarıda kendilerini durdurmaya çalışan taksicilere silah doğrulttuktan sonra geldikleri minibüsle kaçtı.

Haber Merkezi DHA
İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan olay, Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir minibüs ile markete gelen silahlı ve maskeli 4 kişi marketin camını kırdı. Markete giren iki şüpheli, sigara raflarını boşaltarak minibüse yükledi.

  • Yaklaşık 15 bin liralık sigarayı alan hırsızlar dışarıdaki taksicilere silah çekerek olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta 58 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalanınca "yeter çektiğiniz" dedi
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta 58 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalanınca "yeter çektiğiniz" dedi

Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi
GÜNDEM
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi

Telefonun alarmını spreyle etkisiz hale getirdi: 13 bin liralık cihazı çaldı
GÜNDEM
Telefonun alarmını spreyle etkisiz hale getirdi: 13 bin liralık cihazı çaldı
Abone Ol Google News
Nasıl olacak böyle?

Nasıl olacak böyle?

​Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı.
Koronavirüs unutuldu

Koronavirüs unutuldu

​Kirazlı-Yenikapı metrosunda korkutan görüntü.
Yıllardır komada olan Kenan Işıktan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.

Benzer bir eylem icra edilebilir.

Salgının merkezinden<br>korkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.
Askerine<br>bile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.