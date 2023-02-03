Şişli’deki sekiz katlı binada yangın paniği

Yangın, 06.45 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak üzerinde bulunan 8 katlı boş binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.