Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yarım asırlık birikimiyle geleceğe yürüyor: YÖK Başkanı'ndan 'sağlıkta ihtisaslaşma' vurgusu

09:5716/02/2026, Pazartesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), kuruluşunun 52. yıl dönümünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkânının katıldığı görkemli bir törenle kutladı. Yarım asrı deviren üniversitenin akademik başarılarının ve stratejik yatırımlarının damga vurduğu programda, sağlıkta markalaşma ve uluslararası başarılar ön plana çıktı.

Geniş Katılım ve Akademik Dayanışma

Programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile il protokolü katıldı. Törende dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi Üniversitelerin Rektörleri ve çevre illerden gelen toplam 21 rektörün katılarak akademik dayanışma sergilemesi oldu.

Rektör Şengönül: Dünya Sıralamalarındaki Yükselişimiz Kararlılığımızın Göstergesidir

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversitenin bilimsel performansındaki sıçramayı verilerle paylaştı. Şengönül, üniversitenin ulaştığı noktayı şu sözlerle özetledi:

  • • Küresel Başarı (THE 2026): Üniversitemiz, dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) 2026 sıralamasında büyük bir başarı göstermiştir. Fizik Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünya genelinde 801–1000 bandına yerleşen üniversitemiz; Fizik alanında Türkiye’de 13+, Mühendislik alanında 21+, Yaşam Bilimleri alanında Türkiye’de 6+, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Türkiye’de 27+ aralığına yükselmiştir.
  • • Modern Sağlık Altyapısı: Şehrimize ve bölgemize sunulan sağlık hizmet kalitesini zirveye taşıyacak olan 1071 yataklı yeni hastane binamızın inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu modern tesis, sadece bir bina değil, ileri düzey tedavi ve araştırmaların merkezi olacaktır. Tamamlandığında sadece şehrimize değil Bölgemize de önemli hizmetler verecektir.
  • • Akreditasyon Hamlesi: Eğitim ve araştırmada kalite standartlarını yükselterek Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilen üniversitemiz; Tıp, Diş Hekimliği, Turizm ve Eğitim Fakültelerimiz başta olmak üzere birçok programımız kalite standartlarını tescilleyerek akredite edilmiştir.

YÖK Başkanı Özvar: “SCÜ Sağlık Alanında Türkiye’nin En Güçlülerinden Biri”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin stratejik önemine değindi. Özvar, üniversitenin özellikle sağlık alanındaki potansiyeline vurgu yaparak şunları kaydetti:

  • • Sağlıkta Markalaşma: Köklü Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve güçlü hastane altyapısıyla bu alan, üniversitenin ulusal ölçekte en güçlü olduğu noktadır. Sağlık bilimlerindeki bu rekabet üstünlüğü, üniversitenin en belirgin imzasıdır.
  • • Stratejik Odak: Üniversitenin klinik araştırmalar ve sağlık teknolojileri gibi tematik alanlarda derinleşmesi, uluslararası bir referans noktası olması açısından kritiktir.

Vefa ve Başarı Ödülleri

Tören, üniversitenin 52 yıllık kurumsal hafızasını yansıtan videoların izlenmesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın dinletisiyle devam etti. Programın sonunda, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren akademisyenlere ve üniversiteye 40 yılı aşkın süredir hizmet veren emektar personele plaket takdim edilerek vefa örneği sergilendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 52. yılında "Biz Cumhuriyetiz" sloganı altında, bilimsel üretim kapasitesi ve bölgeye değer katan projeleriyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.


