Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yarım asırlık birikimiyle geleceğe yürüyor: YÖK Başkanı'ndan 'sağlıkta ihtisaslaşma' vurgusu

• Modern Sağlık Altyapısı: Şehrimize ve bölgemize sunulan sağlık hizmet kalitesini zirveye taşıyacak olan 1071 yataklı yeni hastane binamızın inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu modern tesis, sadece bir bina değil, ileri düzey tedavi ve araştırmaların merkezi olacaktır. Tamamlandığında sadece şehrimize değil Bölgemize de önemli hizmetler verecektir.