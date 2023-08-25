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Sivas'ta trafik kazası: Olay yerinde hayatını kaybetti

Sivas'ta Zara-Beypınar yolu kavşağında bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

18:14 . 25/08/2023 Cuma
AA
Sivas'ta trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ACC 985 plakalı otomobil, Zara-Beypınar yolu kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Y.Ş. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan T.D. (61), H.Y. (72), M.Ş. (62) ve İ.Ş. Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



#Sivas
#Divriği
#Trafik Kazası
36 dakika önce
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