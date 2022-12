Siyasal iletişimci Saydan'dan Kılıçdaroğlu'na afiş eleştirisi: 'Ey dünya' diyerek dünyaya meydan okumayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gördük

Altılı masanın adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP teşkilatları, Kılıçdaroğlu'nun afişlerini bazı şehirlerdeki bilboardlara astırdı.

Afişlerdeki “Ey dünya… Sana rakip olmaya geliyorum. Başlıyoruz” ifadeleri ise 'adaylık ilanı' olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞLERİNİ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Ey dünya' ifadesiyle asılan afişlerine CHP'ye yakınlığıyla bilinen Siyasal İletişim Uzmanı Gülfem Saydan'dan eleştiri geldi. Habertürk yayınına konuk olan Saydan, Kılıçdaroğlu'nun afişlerinde yer alan "Ey dünya… Sana rakip olmaya geliyorum. Başlıyoruz" ifadesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çağrıştırdığını söyledi.

"DÜNYAYA MEYDAN OKUMAYI DAHA ÖNCE ERDOĞAN'DA GÖRDÜK"

Kılıçdaroğlu'nun bu afişlerle ne anlatmak istediğini çözemediğini ifade eden Saydan şöyle konuştu:

"Maalesef ki bu nereden baksanız bu çok kötü bir iletişim örneği. Her şeyden öte size has olmalı. 'Ey Dünya' diyerek dünyaya meydan okumayı daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gördük. Bir kere bu size has ve yeni bir şey değil. Bu ifade bana Cumhurbaşkanını çağrıştırıyorsa birçok insana da çağrıştırıyordur"

Ulusal televizyon kanallarındaki tartışma programlarına yorumcu olarak katılan Siyasal İletişim Uzmanı Gülfem Saydan'ın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İzenerji'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

